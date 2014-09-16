Sağlık Bakanlığı’ndan akıl almaz atama

Kadın hastalıkları uzmanı doktoru, kadın mahkumu bulunmayan Silivri Cezaevi'ne atadılar.

Onur Can KANKAL/Sozcu.com.tr

İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. A. S., bünyesinde hiç kadın mahkum barındırmayan Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi’ne atandı.

11000 mahkum kapasiteli ve 8700 erkek mahkumu olan cezaevinde göreve başlayan S. kararı durdurmak için mahkemeye başvurdu.

Yeni görevine başladığı 25 Ağustos 2014 tarihinden beri hiç hasta tedavi edemediğini belirten S., SÖZCÜ’ye şu açıklamalarda bulundu: “Beni buraya atadılar ama cezaevinde hiç kadın yok, ben burada görevimi yapamıyorum,bu Anayasal suçtur. Yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdum.”

ATAMA DEĞİL CEZA

Sağlık Bakanlığı’ndan savunma beklediğini söyleyen S., “Umuyorum olumlu bir neticeye kavuşacak ancak bu bir atama değil bu bir cezadır” dedi.