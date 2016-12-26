13 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı!

Soçi’de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin bedenine ulaşıldı.

Soçi’de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin bedenine ulaşıldı.

Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cansız bedeninin yanı sıra, düşen uçağa dair yüz elli enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi.

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FSB: TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN İŞARET BULUNMADI

Rus istihbarat servisi FSB yaptığı açıklamada, “olası bir terör saldırısı ya da sabotaj olduğuna işaret eden herhangi bir işaret ya da delil bulunmadı” ifadesini kullandı

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da olayın ana sebepleri arasında terör saldırısının değerlendirilmediğini belirtti. Sokolov, olası bir teknik arıza ya da pilot hatası üzerinde durulduğunu söyledi.

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Bazı uzmanlar, uçak düşmeden önce pilotların herhangi bir sorun bildiriminde bulunmaması ve enkazın geniş bir bölgeye yayılmış olmasının, terör saldırısı şüphesi uyandırdığını savunmuştu. DHA