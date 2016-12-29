2016'dan daha kötü geçen 7 sene

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2016 sadece Türkiye'nin değil dünyanın da unutmak istediği bir yıl oldu... Avrupa'nın terör saldırılarıyla sarsıldığı, tüm dünyanın mülteci kriziyle yüzleştiği, ırkçılığın yükseldiği bu yılda İngilizlerin AB'den çıkma kararı vermesi şok etkisi yarattı. ABD'de 3 milyon daha az oy almasına rağmen Donald Trump'ın başkan seçilmesi de kimileri tarafından "felaket" olarak adlandırıldı. Tüm dünyanın 2016'dan "nefret etmesinin" bir diğer sebebi de kaybettiğimiz ünlü isimlerdi. David Bowie, Prince, Leonard Cohen ve George Michael gibi tüm dünyada kitleleri peşinden sürükleyen dev isimler hayata veda etti bu yıl. Independent gazetesi ise konuya farklı bir noktadan bakarak, "2016'dan çok daha kötü geçen 7 seneyi" derledi.
1346: Avrupa ve Asya'da 7 yıl boyunca devam eden veba salgını 200 milyon insanın ölümüne neden oldu.
İngiltere'de nüfusun yarısı yani 1.5 milyon insan ülkede 1348 yılında başgösteren "kara ölüm" yüzünden yaşamını yitirdi.
1492 senesi pek çok kişi için Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfi anlamına gelse de bu yıl aynı zamanda Amerika kıtasının yerlileri için "sonun başlangıcı" oldu.
Keşif sonrasında kıtaya gelenlerin beraberinde taşıdığı "Avrupa hastalıklarına" bağışıklığı olmayan yerli nüfusun yüzde 80'i ila 90'ı yaşamını yitirdi.
1966 yılının eylül ayında bir fırında başlayan ve günlerce söndürülemeyen yangın kentin neredeyse yok olmasına neden oldu. Londra'da 70 ila 80 bin arasında evin yangında kül olduğu biliniyor.
1919: 1918 ile 1920 yılları arasında yaşanan grip salgınından dünya çapında 500 milyon insan etkilendi. 50-100 milyon arasında insanın hayatını kaybettiğine inanılıyor. Bu rakam o tarihte dünya nüfusunun 3 ya da 5'te birine isabet ediyor.
Aynı zamanda 1919 yılında I. Dünya Savaşı'nın bitmesinden 6 ay sonra Almanya'nın Versay Antlaşması'nı imzalamak zorunda bırakılması da tarihçilere göre II. Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan olay oldu. Tüm savaşın suçunu Almanya'nın üzerine atarak ülkeyi büyük tazminat ödemeye mecbur bırakan antlaşmadaki 231'inci madde büyük bir ekonomik krize neden oldu. Tarihçilerin bir kısmı bu olayın Aldolf Hitler'i liderliğe taşıyan en temel neden olduğunu öne sürüyor.
1933: Büyük Ekonomik Buhran'ın en kötü yılı olarak gösterilen senede işsizlik oranı yüzde 25.2'ye çıkmıştı. Yani her 4 kişiden biri işsizdi.
Öte yandan Adolf Hitler Almanya'da Başbakan oldu ve Dachau'daki ilk toplama kampını kurdu.
1994: Ruanda'da Tutsi kabilesi 100 gün kadar kısa bir süre içinde Hutsi kabilesi tarafından neredeyse yok edildi.
Tarihe "Ruanda Katliamı" olarak geçen olayda tahminen 800 bin kişi yaşamını yitirdi.
2001: Hafızalarda hâlâ çok taze olan 11 Eylül saldırıları dünyada "teröre karşı savaş" söyleminin başlangıcı oldu.
El Kaide tarafından Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılarda 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi.
2016'dan daha kötü geçen 7 sene
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