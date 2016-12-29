52 yıl sonra silah bırakan FARC’a sınırlı af

Kolombiya parlamentosu, silah bırakan FARC gerillalarının 52 yıl süren iç savaş boyunca işledikleri küçük suçlardan dolayı kovuşturmaya uğramamalarını öngören bir af yasasını dün kabul etti. Ancak savaş suçları ve insan hakları ihlalleri af kapsamının dışına kalacak.

Kolombiya parlamentosu, silah bırakan FARC gerillalarının 52 yıl süren iç savaş boyunca işledikleri küçük suçlardan dolayı kovuşturmaya uğramamalarını öngören bir af yasasını dün kabul etti. Ancak savaş suçları ve insan hakları ihlalleri af kapsamının dışına kalacak.

Toplu katliam, cinsel şiddet ya da insan kaçırma gibi ciddi suçlarla itham edilen FARC militanları affa uğramayacak ancak özel bir mahkemenin vereceği karara göre hapis cezası yerine mayın temizleme gibi faaliyetlerde çalıştırılacak.

Af aynı zamanda Kolombiya ordusu için de geçerli. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile hükümet arasında geçen ay bir barış anlaşması imzalanmıştı.

Yasa, oylamaya katılmayan sağcı muhalefet partisi Demokratik Kanat’ın itirazlarına rağmen bir gün içinde hem Senato hem de Kongre’nin alt kanadından geçti.

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Bu yılın Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Başkan Juan Manuel Santos’un koalisyon hükümeti Kongre’de çoğunluğa sahip.

Yaklaşık 7 bin FARC üyesinin altı ay içinde silahlarını teslim etmeleri bekleniyor.