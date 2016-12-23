ABD’li Büyükelçi’den ‘suikast’ açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rus Büyükelçi suikastının arkasında ABD'nin olduğu iddiaları için, "suçlamaları reddediyoruz ve saldırıyı kınıyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rus Büyükelçi suikastının arkasında ABD'nin olduğu iddiaları için, "suçlamaları reddediyoruz ve saldırıyı kınıyoruz" dedi.

NTV’ye özel bir röportaj veren ABD Büyükelçisi John Bass, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bass, Büyükelçi cinayetiyle ilgili ABD’nin desteği olduğuna dair iddiaları net bir dille reddetti ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

“SON 1 YILDA ÇOK SAYIDA TERÖR SALDIRISINI ÖNLEDİK”

Bass ayrıca, ABD’nin Türkiye ile IŞİD’in saldırı planlarıyla ilgili bilgi paylaştığını ifade etti ve son bir yılda Türkiye’de gerçekleşmesi planlanan çok sayıda terör saldırısının önlenmesi için katkı verdiklerini belirtti.

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