ABD’li Büyükelçi’den ‘suikast’ açıklaması

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
NTV’ye özel bir röportaj veren ABD Büyükelçisi John Bass, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bass, Büyükelçi cinayetiyle ilgili ABD’nin desteği olduğuna dair iddiaları net bir dille reddetti ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.
Bass ayrıca, ABD’nin Türkiye ile IŞİD’in saldırı planlarıyla ilgili bilgi paylaştığını ifade etti ve son bir yılda Türkiye’de gerçekleşmesi planlanan çok sayıda terör saldırısının önlenmesi için katkı verdiklerini belirtti.
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