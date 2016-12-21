Almanya, önceki gün Noel pazarına TIR'la dalarak 12 kişiyi öldüren saldırganın peşinde... Alman Der Spiegel bu kez şüpheli olarak bir Tunuslunun arandığını duyurdu.

Alman polisi bu kez bir Tunuslunun peşine düştü

Almanya, önceki gün Noel pazarına TIR'la dalarak 12 kişiyi öldüren saldırganın peşinde... Alman Der Spiegel bu kez şüpheli olarak bir Tunuslunun arandığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan inceleme sırasında TIR’ın şoför koltuğunun altında bulunan kimliğin sahibi, olayın şüphelisi olarak aramaya başladı.

Der Spiegel’in haberine göre kimlik Tunus’un Tatavin kenti doğumlu 24 yaşındaki Anis A.’ya ait.

Pazartesi akşamı yerel saatle 20.00 sularında kullandığı TIR’ı Berlin’in en merkezi noktalarından birine kurulan Noel pazarındaki kalabalığa süren saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Saldırıdan saatler sonra Pakistanlı mülteci bir genç yakalanmış ancak daha sonra olayla ilgisi bulunmadığı anlaşılarak serbest bırakılmıştı.