Alman polisi bu kez bir Tunuslunun peşine düştü

SIRADAKİ HABER
Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Polis tarafından yapılan inceleme sırasında TIR’ın şoför koltuğunun altında bulunan kimliğin sahibi, olayın şüphelisi olarak aramaya başladı.
Der Spiegel’in haberine göre kimlik Tunus’un Tatavin kenti doğumlu 24 yaşındaki Anis A.’ya ait.
Pazartesi akşamı yerel saatle 20.00 sularında kullandığı TIR’ı Berlin’in en merkezi noktalarından birine kurulan Noel pazarındaki kalabalığa süren saldırgan olay yerinden kaçmıştı.
Saldırıdan saatler sonra Pakistanlı mülteci bir genç yakalanmış ancak daha sonra olayla ilgisi bulunmadığı anlaşılarak serbest bırakılmıştı.