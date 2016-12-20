Almanya’da bomba alarmı!

Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba tehdidi üzerine boşaltıldı. Polise ihbarın bir vatandaşın yaptığı ve ihbarın asılsız olduğu dakikalar sonra anlaşıldı

Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba tehdidi üzerine boşaltıldı. Polise ihbarın bir vatandaşın yaptığı ve ihbarın asılsız olduğu dakikalar sonra anlaşıldı

Polise bomba ihbarını bir vatandaşın yaptığı iddia edildi. Polis ekipleri arama yapmak için tren istasyonuna hareket etti. Dakikalar sonra polisin yaptığı araştırma sonrasında yapılan ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Telefonla yapılan bir ihbarın ardından tren istasyonunun boşaltıldığını doğrulayan Alman polisi ise, tehdidin geçerli olmadığını, bölgede tehlike bulunmadığını ve Köln tren istasyonunda yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu iddia etti.