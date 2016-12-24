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Amerikalı ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi

Star Wars (Yıldız Savaşları) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi. Fisher'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
Sozcu.com.tr
02:4724 Aralık 2016
Dünya
Amerikalı ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
Star Wars (Yıldız Savaşları) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi. Fisher'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Carrie Fisher Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi.

Fischer,  uçak Los Angeles’a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı öğrenildi.

Fisher’ın kaldırıldığı hastanenin önünde ABD basını kamp kurdu, içeriden gelecek haberi bekliyor.

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Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yasındaki oyuncu, Yıldız Savaşları’nda Prenses Leia karakterine hayat vermişti.

Fisher yanı sıra Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie’nin Melekleri filmlerinde de rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.

(DHA)

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Son güncelleme: 13:3224.12.2016
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