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Bahreynli gazeteci sokak ortasında öldürüldü

Bahreynli genç gazeteci kullandığı arabanın içinde başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.
Sozcu.com.tr
17:2229 Aralık 2016
Dünya
Bahreynli gazeteci sokak ortasında öldürüldü
Bahreynli genç gazeteci kullandığı arabanın içinde başından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Bahreyn'de 28 yaşındaki Şii spor muhabiri Eman Salehi oğlunun gözleri önünde tek kurşunla başından vurularak öldürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre spor gazetecisi olarak çalışan Salehi oğluyla beraber Bahreyn'in Riffa kentine gitmek üzere yola çıkarken arabasının içindeyken vuruldu.

bahrain2342343Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Salehi mavi gözleriyle ünlenmiş ve ülkesinde tanınan bir isim haline gelmişti. Cinayet körfez ülkesinde şok etkisi yarattı ve katilin kim olduğu konusunda ortaya farklı iddialar atıldı.

Bu iddialardan en çok konuşulanı ise cinayeti işleyen kişinin Sunni olan kraliyet ailesinin bir üyesi olduğu yönünde.

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