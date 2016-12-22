Almanya’yı kana bulayan saldırıda sıcak gelişme: Akılalmaz ihmal!

Almanya'nın Berlin kentinde, TIR'la Noel pazarına dalan ve 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın Tunus asıllı Anis Amri olduğu belirlendi. Öte yandan, 24 yaşındaki Amri'nin gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı!

Almanya'nın Berlin kentinde, TIR'la Noel pazarına dalan ve 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırganın Tunus asıllı Anis Amri olduğu belirlendi. Öte yandan, 24 yaşındaki Amri'nin gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı!

Amri'nin Temmuz 2015'te Almanya'ya sığınma talebinde bulunduğu ancak talebinin bu yıl Temmuz ayında geri çevrildiği belirtildi.

Şüpheli gencin Ağustos ayında da sahte kimlik belgeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Alman yetkililer, Anis Amri'nin yakalanması için ihbarda bulunacak kişilere 100 bin euro ödül verileceğini de açıkladı.

Amri’nin 1.78 boyunda, yaklaşık 75 kiloda, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtilen açıklamada, şüphelinin şiddet kullanabileceği ve silahlı olabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, Alman medyası, Amri’nin silah satın almak için soygun planladığı şüphesiyle gözetim altında tutulduğu, ancak delil yetersizliği nedeniyle bu kararın kaldırıldığını yazdı.

Alman yargı kaynakları, geçen yıl Almanya’ya geldiği bildirilen şüphelinin, Mart-Eylül ayları arasında takip edildiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, Amri’nin saldırıda kullanmak üzere otomatik silah almak için soygun planladığından şüphelenildiğini ifade ettiler.

Amri’nin Almanya’ya girmeden önce İtalya’da kundaklama suçundan 4 yıl hapis yattığı belirtildi.