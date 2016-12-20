Berlin’i kana bulayan saldırı sonrası Merkel zor durumda

Gazetecilere konuşan Merkel, “Tam olarak bilemediğimiz birçok şey var ama şu an elimizde olanlar kadarıyla bir terör saldırısı olduğunu varsaymalıyız” dedi.
Bütün detayların netleştirileceğini ve olayı gerçekleştirenin hukukun bütün gücüyle yargılanacağını söyleyen Merkel, “Bizim için bu olayı gerçekleştiren kişinin korunma ve sığınma talep eden birisi olduğunun doğrulanmasının özellikle zor olacağının farkındayım” dedi.
Başkent Berlin’in batısında dün gece bir Noel pazarına kasıtlı olarak dalan TIR’ı geçen sene ülkeye gelen Pakistanlı 23 yaşındaki bir mültecinin kullandığı açıklanmıştı. Ancak Alman polisinden ilerleyen saatlerde yapılan duyuruda, TIR’ı kullananın Pakistanlı genç olmadığı; asıl saldırganın hala silahlı ve serbest olduğu açıklaması yapıldı.
Merkel mültecilere uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle çok ciddi şekilde eleştiriliyor. Geçen sene Avrupa’da yaşanan büyük göç krizi sırasında, Almanya’ya çoğunluğu Suriyeli olan 1 milyona yakın mültecinin girişine izin vermesinin, Merkel’in 2017’de yapılacak genel seçimleri kaybetmesine neden olabileceğine dikkat çekiliyor.