BM’den tarihi İsrail kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'u karar tasarısı için 'evet' oyu verirken, veto hakkı bulunan ancak bu hakkı kullanmayan ABD 'çekimser' oy kullandı. İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıklarken ABD'ye çok sert tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'u karar tasarısı için 'evet' oyu verirken, veto hakkı bulunan ancak bu hakkı kullanmayan ABD 'çekimser' oy kullandı. İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıklarken ABD'ye çok sert tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, ABD’nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar uyarınca İsrail'den Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinde bulunuldu.

BMGK Başkanı Roman Oyarzun, ABD'nin katılmadığı oylamada, karar taslağının 14 lehte oyla kabul edildiğini söyledi. Mısır'ın hazırladığı tasarı, 2334 numaralı BMGK kararı olarak, başta Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısının kabul edilmesi durumunda İsrail'den faaliyetlerine ‘hemen' son vermesini talep ediyor.

İSRAİL KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

BM Güvenlik Konseyi’nin kararı uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanırken, İsrail karara sert tepki gösterdi. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, veto hakkını kullanmadığı için ABD’yi sert bir dille eleştirirken, ‘Ne Güvenlik Konseyi ne de UNESCO, İsrail halkı ile İsrail toprakları arasındaki bağları koparamaz’ dedi.

ELÇİLER ÇAĞIRILDI, SENEGAL’E YARDIM KESİLDİ

Danon, İsrail’in en büyük müttefiki ABD’nin karar tasarısını veto etmesini beklediklerini ancak sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, BMGK'nın kararına uyulmayacağı belirtilirken, Yeni Zelanda ve Senegal'den dönecek elçilerle değerlendirme yapılacağı ifade edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na da Senegal'e yönelik yardım programlarının iptal edilmesi talimatı verildi.

“ABD ÇETEYLE İŞBİRLİĞİ YAPTI”

İsrail'in seçilmiş başkan Donald Trump'la çalışmayı dört gözle beklediğinin kaydedildiği açıklamada, “(ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi sadece İsrail'i BM'deki çeteye karşı korumakta başarısız olmadı, onlarla sahne arkasında işbirliği yaptı” dendi.

FİLİSTİN: İSRAİL POLİTİKASINA TOKAT

Filistin, BMGK'nın yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin ‘derhal ve tamamen' durdurulmasını talep eden kararını, İsrail politikasına büyük bir tokat olarak nitelendirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, “BMGK’nın kararı, İsrail politikasına büyük bir tokattır” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FİLİSTİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Ayrıca İsrail'e, bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son verilmesi çağrısında bulunuldu.