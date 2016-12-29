Çavuşoğlu’ndan ABD’ye aynı üslupla yanıt

Türkiye ile ABD arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla başlayan PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye Amerikan desteği tartışması, büyüyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin dün yaptığı yazılı açıklamadaki “ABD Hükümeti YPG’ye destek vermiyor, nokta” sözlerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı üslupla yanıt verdi.

Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında “ABD, YPG’ye silah vermiştir, nokta” dedi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu;

“Amerika’nın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı’na destek vermiyor, PYD ve YPG’ye silah desteği veriyor nokta! Onlar da çok iyi biliyor biz de çok iyi biliyoruz. ABD YPG’ye silah vermiştir, nokta! Fırat Kalkanı’na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG, ABD’ye baskı yapıyor. Onlar terör koridoru oluşturmaya çalışıyor. Rakka’da YPG’yi ABD kullanmak istiyor. YPG’de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka’da başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridora engel olmamalılar.”

ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada dün Amerikan hükümetinin IŞİD’i ya da YPG’yi desteklemediklerini ifade ederek, şu unsurlara yer vermişti;

“ABD hükümeti IŞİD’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte IŞİD’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin IŞİD’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir.

ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK'nın terör saldırılarını ve Türkiye'de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.

IŞİD'e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD'i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD'le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.”