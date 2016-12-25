Cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayınca…

Çin'de gece yatmadan önce cinsel organına yüzük takan bir adam, sabah gözlerini açtığında adeta dehşete düştü.

Çin'de gece yatmadan önce cinsel organına yüzük takan bir adam, sabah gözlerini açtığında adeta dehşete düştü.

Avustralya medyasında yer alan bir habere göre; Suqian şehrinde yaşayan adam, penisine taktığı yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurdu.

Söz konusu şahıs, hekimlere eğlence olsun diye cinsel organına yüzük taktığını söyledi.

Doktorlar başta düşündüklerinden daha sert çıkan çelik yüzüğü çıkaramadı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Suqian İtfaiyesi yardım için hastaneye geldi ve 20 dakika süren bir operasyonla yüzüğü yerinden çıkarmayı başardı.

Şahsın gururu incinse de sağlık durumunun yerinde olduğu öğrenildi.