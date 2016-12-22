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El Bab’da canlı bomba saldırıları önlendi!

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü IŞİD üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati ile önlendi.
20:0322 Aralık 2016
Dünya
El Bab’da canlı bomba saldırıları önlendi!
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü IŞİD üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati ile önlendi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100’den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi. Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunduğu görüldü.

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Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri engellendi. Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin birçoğunun üzerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.  İHA

Son güncelleme: 20:3322.12.2016
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