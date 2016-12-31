Genç modelin feci sonu! Yağ aldırma operasyonu sırasında öldü

Ekvador'da 22 yaşındaki Melanie Montenegro adlı genç model, yağ aldırma operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Melanie Montenegro adlı model, Ekvador'un Guayas eyaletinin Guayaquil şehrine giderek, doktor Felipe'nin sahip olduğu klinikte yağ aldırma operasyonu yaptırdı.

Polis tutanaklarına göre estetik operasyon sonrası 22 yaşındaki model Montenegro kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Modelin ölümü sonrası ailesine haber vermeyi geciktiren, bu süre zarfında kaçan cerrah Felipe, genç kadının ölümünden ötürü suçlamaların odağı haline geldi.

CERRAH, MODELİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRMEYİP KAÇMAK İÇİN ZAMAN KAZANMIŞ

Aktris Gabriela Ruiz ve aktör Daniel Machado, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıda kaçan cerrahın bulunmasını istedi. İki oyuncunun paylaştığı iletide: “Cerrah, Melanie Montenegro’nun öldüğünü hiç kimseye bildirmeyip, kendisine kaçabilmek için zaman kazanmış gibi görünüyor.” satırlarını yazdı.

BABASINA ACI HABERİ KLİNİK SAHİBİ VERMİŞ

Ölen modelin babası Edwin Montenegro, kızının ölüm haberini kliniğin sahibinin kendisini telefonla arayarak bildirdiğini söyledi. Baba Montenegro, ameliyatı gerçekleştiren ekibin operasyon sırasında kullandıkları bir ilaca kızının alerjisi olduğu bilgisinin verilmediğini iddia etti.

ÖLEN MODELİN BABASI, ESTETİK OPERASYON REKLAMLARINI SUÇLADI

Kızının yağ aldırma ameliyatı yaptıracağından haberi olmadığını söyleyen baba Montenegro, genç modelin televizyonlarda yayınlanan düşük maliyetli estetik operasyon reklamları tarafından yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

Soruşturmayı yürüten savcı Fredy Toala, kliniğin ve cerrahın evinin aranması emrini verdiğini, her iki mekanda da cerrah Felipe’nin bulunamadığını belirtti.