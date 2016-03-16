Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’ keşfedildi

Bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak Güneş’ten 21 milyar kat büyük bir karadeliğin yerini tespit etti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)'nın elde ettiği verilere göre, gizemli dev karadelik, 300 milyon ışık yılı uzaktaki (1 ışık yılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) Coma (Saç) Galaksi Kümesi'nde yer alan ‘NGC 4889' kodlu galakside bulunuyor. NASA ve ESA’daki bilim insanları, karadeliklerin görünmez olması sebebiyle, söz konusu gök cisminin yerini, etrafındaki yıldızların hareket hızını hesaplayarak ve ışık temelli diğer faktörleri ölçerek belirledi.



ÇAPI 130 MİLYAR KİLOMETRE

Çapı yaklaşık 130 milyar kilometre olan dev karadeliğin güçlü çekim kuvvetinin olay ufku, Neptün'ün Güneş etrafındaki yörünge uzunluğundan 15 kat daha fazla. Gökbilimciler, söz konusu karadeliğin ne kadar büyük olduğunu anlatabilmek için Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan benzerinin Güneş'ten sadece 4 milyon kat büyük olduğunu hatırlatıyor.

Bilim insanları, NGC 4889'da yer alan karadeliğin geçmişte yıldızları ve toz bulutlarını içine çekerek yok ettiğini, ancak artık eskisi kadar aktif olmadığını düşünüyor. NGC 4889 Galaksisi'ndeki ortamı ‘sakin' olarak niteleyen uzmanlar, bu sayede karadeliğin olay ufku çevresinde yeni yıldızların oluştuğunu kaydediyor. NGC 4889'daki karadelik, kendi galaksisine nasıl bir etkide bulunduğunun ve diğer karadeliklerin yapılarının anlaşılması açısından önem taşıyor.

KARADELİK NEDİR?

‘Kozmik canavarlar' olarak da nitelendirilen karadelikler, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve hatta ışığın dahi kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük gök cisimleri olarak biliniyor. Karadeliklerin ‘tekillik' özellikleri sebebiyle üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları iddia ediliyor. Sahip oldukları ‘yokluğun’ içinde zamanın yavaş aktığı veya hiç akmadığı tahmin ediliyor. Astronomide hala en büyük soru işaretlerinden birisi olan karadelikler, gizemli varlıkları nedeniyle fizikçilerden gökbilimcilere kadar birçok uzmanın merak ettiği ve üzerinde çalıştığı alanlardan biri.

CİHAN