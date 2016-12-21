Güvenlik görevlisi CNN yorumcusunu aradı, olay oldu!

Detroit'ten New York'a gitmek için havalimanında bulunan CNN yorumcusu Angela Rye, burada hiç beklemediği bir muameleyle karşı karşıya kaldı.

Detroit'ten New York'a gitmek için havalimanında bulunan CNN yorumcusu Angela Rye, burada hiç beklemediği bir muameleyle karşı karşıya kaldı.

ABD’de Detroit’ten New York’a gitmek isteyen CNN yorumcusu Angela Rye havalimanında x-ray cihazından geçerken cinsel organı ve ayak bölgesinden alarm sesi gelince güvenlik görevlileri tarafından elle aranmak üzere kenara çekildi.

Ellerini kaldıran Rye, kadın güvenlik görevlisi tarafından aranırken cinsel organına dokunulduğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Rye, olayla ilgili tutanak tutulmasını talep etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kadın güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatılırken, Rye ise güvenlik görevlisinin bu davranışı ile herkesin önünde kendisini küçük düşürdüğünü söyledi.

Her hafta birkaç kez uçuş yaptığını söyleyen Rye, ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirtti. Yaşadıklarını Twitter’dan yazan Rye, görüntüleri ve fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.