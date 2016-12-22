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Güzel model sokakta çıplak yürüdü ama…

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesi, ilginç bir projeye imza attı. Mail Online, Türkiye'de de bir hayli yaygın olan aşırı dar pantolonlar ve taytların insanların dikkatini çekip çekmediğini ölçmek için "aslında çıplak" bir modeli sokağa çıkardı.
Sozcu.com.tr
10:3722 Aralık 2016
Dünya
Güzel model sokakta çıplak yürüdü ama…
İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesi, ilginç bir projeye imza attı. Mail Online, Türkiye'de de bir hayli yaygın olan aşırı dar pantolonlar ve taytların insanların dikkatini çekip çekmediğini ölçmek için "aslında çıplak" bir modeli sokağa çıkardı.

Vücut boyama sanatçısı Sarah Attwell, model Kelly Klein’ın belden aşağısını dar pantolon giymiş izlenimi uyandıran bir şekilde boyadı.

Bu işlem yaklaşık 2 saat sürdü. Attwell, Klein’ın belden aşağısını gerçek bir kot pantolon giymiş gibi yansıtan bir şekilde boyadı.

Projede amaç ise Londra sokaklarında gezen Klein’in çevredeki insanlar tarafından fark edilip edilmeyeceğini ölçmek… Peki “çıplak” modele kaç kişi baktı dersiniz?

Videodan anlaşıldığı kadarıyla çok sayıda Londralı, Klein’ın yanından geçip gitti. Sadece 12 kişi ise bu sıradışı “kıyafeti” fark ederek dönüp baktı.

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Son güncelleme: 10:4522.12.2016
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