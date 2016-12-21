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Hindistan’dan evlere dışkı atan uçaklara ceza

Hindistan'da yerleşim yerlerinin üzerinden uçarken tuvaletlerindeki dışkıları bırakan uçaklara 50 bin rupi (yaklaşık 2,500 TL) ceza kesilecek.
17:3121 Aralık 2016
Dünya
Hindistan’dan evlere dışkı atan uçaklara ceza
Hindistan'da yerleşim yerlerinin üzerinden uçarken tuvaletlerindeki dışkıları bırakan uçaklara 50 bin rupi (yaklaşık 2,500 TL) ceza kesilecek.

Yerel mahkemenin kararı, uçakların Delhi kentindeki yerleşim yerleri üzerinde dışkı bırakmasına karşı başlatılan imza kampanyasının ardından geldi.

Hindistan’da insanlar son yıllarda artan bir şekilde üzerlerine gökyüzünden insan dışkısı düşmesinden şikayet ediyorlardı.

Uçakların dışkı tankları normalde özel bir bölmede saklanıyor ve uçaklar yere indikten sonra boşaltılıyor.

Ancak uluslararası havacılık yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sızıntı yapabildiğini kabul ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hindistan’daki mahkeme, havacılık düzenleyicilerinden uçakların yerleşim yerleri üzerinden uçuşları sırasında dışkı boşaltmamaları konusunda teminat istedi.

Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal Yeşil Mahkeme, havalimanı yetkililerinin uçaklara sürpriz baskınlar yaparak dışkı haznelerinin havada boşaltılıp boşaltılmadığının denetlenmesini talep etti.

Son güncelleme: 17:3421.12.2016
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