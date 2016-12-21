Hollanda protesto etti, Türkiye geri çağırdı

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin, Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişimine Hollanda'da sempati duymuş olabilecek isimlerin olduğu bir liste hazırlamakla suçlanan diplomatını merkeze geri çağırdığını açıkladı.

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin, Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişimine Hollanda'da sempati duymuş olabilecek isimlerin olduğu bir liste hazırlamakla suçlanan diplomatını merkeze geri çağırdığını açıkladı.

Hollandalı siyasetçiler, Türkiye büyükelçiliğinde din işleri ataşesi ve Diyanet’in Hollanda temsilcisi olan Yusuf Acar’ın pozisyonunun siyaset ve dinin kabul edilemez bir şekilde birbirine karışmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Acar geçtiğimiz hafta bir Hollanda gazetesine yaptığı açıklamada, Hollanda’daki FETÖ’cülerin bir listesini hazırladığını söylemişti.

Reuters’ın haberine göre parlamentoya yazılan bir mektupta, Hollandalı bakanlar Türkiye’nin Lahey’den protesto gelmesi üzerine diplomatı geri çağırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Koenders ve Sosyal İşler Bakanı Lodwewijk Asscher, parlamentoya yazdıkları mektupta Acar’ın topladığı bilgilerin “Hollandalı vatandaşların hayatlarına istenmeyen ve kabul edilemez bir müdahale” olduğunu belirttiler.

Geçtiğimiz hafta da Hamburg’da bir Türk, “Kürtlere yönelik casusluk aktivitesi gerçekleştirdiği” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.