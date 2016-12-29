Hollande, tacizci kocasını öldüren kadını affetti

Fransa'da 47 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Jacqueline Sauvage adlı kadın Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından affedildi.

Fransa’da 4 yıl önce, kendisine ve çocuklarına yıllarca fiziksel şiddet uygulayan kocasını öldüren ve daha önce Cumhurbaşkanı Hollande’ın kısmi af ilan etmesine rağmen Fransız yargısı tarafından serbest bırakılmayan Sauvage, bu kez Hollande’ın koşulsuz affıyla serbest kaldı. Hollande, Twitter mesajında, “Jacqueline Sauvage’ın kalan cezası için af çıkarıyorum. Bu afla, tutukluluğu derhal sona erecek” dedi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada da “Cumhurbaşkanı, Sauvage’ın yerinin artık cezaevi değil, ailesinin yanı olduğu hükmünü verdi” denildi. 69 yaşındaki Sauvage, kocası Norbert Marot’u 2012 yılında sırtından 3 kez av tüfeğiyle vurup öldürmek suçundan 2014’te mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



Sputik Türkiye’nin aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Hollande ocak ayında Sauvage için kısmi af çıkarmıştı. Avukatları kısmi af sayesinde şartlı tahliye için başvurmuş ancak bu mahkeme tarafından reddedilmişti. Sauvage’in avukatlarının bu karara yaptığı itiraz da reddedilmişti. Hollande’ın ilan ettiği koşulsuz affın ardından Sauvage, başkent Paris yakınlarındaki cezaevinden serbest bırakıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDETİN FRANSA’DAKİ SEMBOLÜ OLMUŞTU

Sauvage kocası Marot’u, oğullarının kendini asmasından bir gün sonra vurmuştu. Karısı Suvage’ye evlilikleri boyunca şiddet uygulayan Marot’un, intihar eden oğluna da şiddet uyguladığı ayrıca 3 kızından ikisine fiziksel şiddet ve cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Dava ülkede büyük yankı uyandırmış, Sauvage ülkedeki aile içi şiddetin sembolü olmuştu. Kadının afla serbest bırakılması için başlatılan kampanyayı araşarında hem sağdan hem de soldan milletvekillerinin de olduğu 434 binden fazla kişi imzalamıştı. AB Temel Haklar Ajansı’nın 2014 tarihli raporuna göre, Fransa’da kadına yönelik şiddet diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha yüksek seviyede.

‘HOLLANDE, AFFI AYLAR ÖNCE DE ÇIKARTABİLİRDİ’

Karar, Sauvage’ın serbest kalması için kampanya yürüten gruplar arasında sevinçle karşılansa da Hollande’ın bağımsız yargıya müdahele ettiğini savunanlar da var. Yüksek Adliye Memurları Birliği Başkanı Virginie Duval, Cumhurbaşkanı’nın kamuoyunu memnun etmek için davaya müdahale ettiğini, yargının Sauvage’ın temyiz başvurularını reddederken yasaları uyguladığını söyledi. Yargıçlar Sendikası’nın Başkan Yardımcısı Marie-Jane Ody de “Hollande, affı aylar önce ilan edebilirdi. Neden ilk anda yapmadı?” diye sordu.