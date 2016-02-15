İnsan-goril ayrımı 10 milyon yıl önceye dayanıyor

Etiyopya'da yaklaşık 8 milyon yıl önceye tarihlenen goril dişleri bulguları, insan-goril ayrımının en az 10 milyon yıl önce gerçekleştiğini belirtiyorlar

Etiyopya'da yaklaşık 8 milyon yıl önceye tarihlenen goril dişleri bulguları, insan-goril ayrımının en az 10 milyon yıl önce gerçekleştiğini belirtiyorlar

Bilim insanları, erken insan evriminin parçalarını tamamlaya çalışıyor ancak fosil kanıtlarındaki eksiklikler bütüne ulaşmada engel teşkil ediyor.

Genetikçiler, arkeologların goril, geç şempanzelerin ve insanların saklı kalmış atalarının ne zaman ayrımın gerçekleştiğine dair kanıt bulmak için gösterdiği çabalarla insanlarla ile büyük maymunların ortak soydan geldiğini gösterdiler.

Scientific Amerikan’da yer alan habere göre, genetik kanıtlar insanlarla şempanzeler arasında 5 milyon önce ayrıldığı gibi gorillerle de yaklaşık olarak 7-8 milyon önce ayrıldığını gösteriyordu. Fakat bu son çalışma, arkeolojik bulgularla çeliştiğini gösteriyor. Yeni çalışma, gorillerle olan ayrılmanın çok daha gerilere gidilmesi gerektiğini öne sürüyor.

2007 yılında bir grup araştırmacı, Chorora Oluşumu’nda 9 adet antik goril dişi fosili bulmuşlardı. Bu soyu tükenmiş türe Chororapithecus abyssinicus adı verildi. O zamandan bugüne, araştırmacılar dişlerin tarihlemesi için dişlerin bulunduğu alanın üst ve alt bölgelerindeki volkanik kaya örnekleri ve çökeltileri üzerinde çalıştılar.

Verilerini analiz ettiklerinde, fosillerin yaklaşık olarak 8 milyon önceye dayandığına inandıklarını belirten araştırmacılar, bulgularının Sahara Çölü’nün güneyinde şimdiye kadar bulunan en eski memeli fosili olduğunu belirtiyorlar. Tokyo Üniversitesi’nden paleantropolog Gen Suwa, maymunların ve bu nedenle insanların, bazı iddialarda olduğu gibi Avrasya değil Afrika kökenli olduğu teorisini pekiştirdiğini belirtiyor.

8 milyon önce C.abyssinicus’un yaşaması insanla olan ayrımının en az 10 milyon önce gerçekleştiğini ortaya koyuyor ki bu da şimdiye kadar bulunan kanıtların tarihleme iddiasından çok daha geriye gidilmesi gerektiğini gösteriyor.

Uluslararası araştırma ekibinin çalışması Nature’un Şubat’11 sayısında yayımlandı.