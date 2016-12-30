Japon reklamcılık devi Dentsu şirketinin CEO'su, geçen yıl bir çalışanının intihar etme sebebinin uzun çalışma saatleri ve şirketteki ağır koşullar olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Japon CEO, çalışanı intihar ettiği için istifasını verdi

Japon reklamcılık devi Dentsu şirketinin CEO'su, geçen yıl bir çalışanının intihar etme sebebinin uzun çalışma saatleri ve şirketteki ağır koşullar olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Şirketin CEO’su Tadashi Ishii ocak ayındaki yönetim kurulu toplantısında istifasını vereceğini açıkladı.

140 ülkede 47 bin çalışanı bulunan Dentsu, 2015’in Noel günü bir çalışanının yaşamına son vermesi nedeniyle gündeme gelmişti.

Japon müfettişler hazırladıkları raporda intihar eden Matsuri Takahaşi’nin uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldığını belirtti. Raporda genç kadının ağır iş yükü nedeniyle yaşamına son verdiğine kanaat getirildiği belirtildi.

Takahaşi’nin öldüğü ay fazladan 105 saat mesaiye kaldığı ortaya çıktı.

Şirket kültürünün üzerinde yarattığı baskı nedeniyle genç kadının yaşamına son verdiğinin ortaya çıkmasının ardından CEO Ishii istifa edeceğini açıkladı.

Konuşma yapan Ishii, “Genç çalışanlarımızı uzun çalışma saatlerinden koruyamadığımız için derin pişmanlık yaşıyoruz. Yaslı ailesinden ve toplumdaki herkesten özür diliyorum” dedi.

Japonya, uzun çalışma saatleri ve tatillerin kısalığı ile biliniyor. Fazla mesai yaptığı için kalp yetmezliğinden ölen çalışanlar haberlere konu olmuştu. Öyle ki artık ülkede “aşırı çalışmaktan ölmek” anlamına gelen bir kelime bile bulunuyor: “Karoshi”