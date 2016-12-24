Japonya’da ilk kez: 1 milyonun altına düştü

Japonya'da ilk kez bu yıl bir milyonun altında bebeğin dünyaya geldiği açıklandı.

Japonya'da ilk kez bu yıl bir milyonun altında bebeğin dünyaya geldiği açıklandı.

Hükümet kaynakları 2016’da 981 bin bebeğin doğduğunu açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni doğanların sayısı 2015’e göre 25 bin düştü.

Japonya’da ortalama olarak her 32 saniyede bir bebek doğarken 24 saniyede bir kişi ölüyor.

Bakanlık yetkilileri, 20 ila 30 yaşlarındaki kadın nüfusundaki azalmanın doğum oranlarındaki düşüşe neden olduğunu belirtti.

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NÜFUS GİDEREK AZALACAK

127 milyonluk Japonya'nın 2060 yılına gelindiğinde nüfusunun 87 milyona düşmesi bekleniyor.

Başbakan Şinzo Abe yönetimindeki hükümet 2025 yılına kadar ülkede doğum oranının yüzde 1.4 ile 1.8 arasında artırmayı hedefliyor. Hükümet çocuk sahibi olmayı düşünen evli çiftlere bakım yardımları ile vergi indirimleri sunuyor.

Hükümet tarafından yapılan bir araştırmada genç erkeklerin yüzde 69'u ile kadınların yüzde 59'unun ilişkisi bulunmuyor.