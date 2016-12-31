Japonya’da yeni trend: Yetişkinleri kundaklamak

Otonamaki Japonca "Yetişkin kundağı" anlamına geliyor ve sırt ağrıları tutulmalarıyla düzgün duruş konusunda faydalı bir terapi yöntemi olarak hızla yaygınlaşıyor.

Otonamaki Japonca "Yetişkin kundağı" anlamına geliyor ve sırt ağrıları tutulmalarıyla düzgün duruş konusunda faydalı bir terapi yöntemi olarak hızla yaygınlaşıyor.

Fikir bebeklerin bezle kundaklanması yani Ohinamaki’den çıkmış. Kundağın bebekler gibi büyüklere de iyi geleceğine inanılıyor.

Yetişkin kundaklamada gözenekli, nefes almanın mümkün olduğu kumaşlar kullanılıyor. Her bir tedavi 20 dakika sürüyor.

Otonamaki terapisi yapan Kyoko Proportion adlı kuruluştan Orie Matsuo “Otonamaki başta bazı insanların, bebeklerin kundaklanmaktan rahatsız olduğuna dair kaygı beslemesi nedeniyle ortaya çıktı” diyor.



“Eğer yetişkinleri de kundaklarsak bebeklerin nasıl hissettiğini birinci elden tecrübe etmiş olurlar diye düşündük” diye sürdürüyor.

DENEYENLER MEMNUN

BBC Türkçe’nin haberine göre müşterilerden gelen yorumlara bakılırsa, Otonamaki başarılı olmuş.

40 yaşındaki bir müşteri “Sıkışık görünüyor ama hiç sıkışmış hissetmiyorsunuz” diyor ve devam ediyor: “Tem tersine. Sonrasında omuzlarımın ve sırtımın açıldığını hissettim.”

Bir başka müşteri “O kadar güzeldi ki neredeyse uyuyacaktım. Boynum ve belim rahatladı” diyor. Şimdi kocasına da tavsiye edecekmiş.

Fakat herkes Otonamaki’nin faydalarına ikna olmuş değil.

Twitter’da “Ürkünç” ya da “Korku filmi sahnesi gibi” diye yorumlara da rastlanıyor.

Otonamaki’yi ilk olarak Nobuko Watanabe adında ünlü bir Japon ebe icat etmişti.

Aynı ebe Japonya’da yaygın olarak kullanılan anne kemerlerinin de mucidi.

HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Otonamaki masajı fizyoterapiye alternatif olarak çoğunlukla kadınlara öneriliyor.

Orie Matsuo, Otonamaki terapinin kalça kemikleri, bacaklar ve omuzlarda esnekliği artırdığını söylüyor.



Şirket tedaviyi 2015 yılında başlatmış ve şu ana kadar Otonamaki için kendilerine 70 kişi başvurmuş.

Henüz ana tedavi yöntemlerinden biri değil ama hızla yaygınlaşıyor.

Bazı fizyoterapistler kundakta kullanılan yöntemin kasları zorlayabileceğini özellikle omurga sorunları olanların bu yöntemi denememesi gerektiğini söylüyorlar.