Kışın ayaklaını sıcak tutmak için uyguladığı yöntem şaşırttı!

Kışın ayakları üşüyen birinin ayaklarını sıcak tutmak için botlarına uyguladığı operasyon sosyal medyada yankı uyandırdı. Bakın o kişi ayakkabılarına ne yaptı?

Kışın ayakları üşüyen birinin ayaklarını sıcak tutmak için botlarına uyguladığı operasyon sosyal medyada yankı uyandırdı. Bakın o kişi ayakkabılarına ne yaptı?

Kışın kaliteli ya da kalitesiz ayakkabılar giyen herkesin başlıca sorunlarından biri ayakkabılarının soğuklara dirençsiz olması. Bir kişinin soğuk kış günlerinde ayaklarını sıcak tutmak için uyguladığı yöntem birçok kişi hem şaşırttı hem de uygulamak için heveslendirdi.

Son günlerde yaşanan soğuklar bütün dünyayı etkilemiş durumda, hem maddi olarak bütçenizi fazla etkilemeyecek hem de soğuklara karşı ayaklarınızı koruyacak bu yöntem fazlaca ilgi çekmekte.

Malzemeler:

Alüminyum (araç ön cam) güneşlik

Makas

Kalem



AYAKKABINIZI SICAK TUTMA ADIMLARI

İlk adım ayakkabı astarınızı botunuzdan çıkartmanız, işlemlerinizin en önemli kısımları bundan sonra başlayacak.

İkinci adım olarak alüminyum güneşliği astarını örtünün üzerine koyarak kalemle iki kalıp çıkartın.

Kalıpları kesin ve ayakkabınızın tabanına yerleştirin, ardından yakkabı astarınızı kestiğiniz parçanın üzerine koyun.

Ayakkabınıza uyguladığınız bu geliştirmeyle, ayakkabınızı soğuklar için eski halinden daha fazla direnç göstererek, ayaklarınızı sıcak tutmanıza fayda sağlayacaktır.

Not: Bu yöntem bazı ayakkabı modelleri için farklı etkiler oluşturabilir.