Korkunç iddia: 7 yaşındaki canlı bombayı ailesi böyle eğitmiş

Suriye'nin başkenti Şam'da geçen hafta bir polis merkezine canlı bomba saldırısı düzenleyen yedi yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Suriye'nin başkenti Şam'da geçen hafta bir polis merkezine canlı bomba saldırısı düzenleyen yedi yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı videoda iki küçük kız ile ebeveynleri olduğu düşünülen iki yetişkin bulunuyor.

Videodaki 7 ve 9 yaşlarında olan iki küçük kızın babaları tarafından canlı bomba saldırısı düzenlemek üzere eğitildiği görülüyor.

Gazetenin Suriyeli bir gazetecinin haberinden aktardığı bilgilere göre, ilk videoda kameranın arkasındaki baba kızlarına sarılan anneye “bu kadar küçük yaştaki çocuklarını neden cihada gönderdiğini” soruyor.

Annenin cevabı ise, “Söz konusu cihat olunca kimse genç değildir. Tüm Müslümanların cihada katılması gerekir” oluyor.

İkinci videoda ise baba, 7 yaşındaki İslam ve 9 yaşındaki Fatima’ya “bugün ne yapacaksınız” diye soruyor. Kızlardan biri buna Şam’da intihar saldırısı düzenleyeceğini söyleyerek cevap veriyor.

Baba, 7 yaşındaki İslam ve 9 yaşındaki Fatima’ya, “Korkmanıza gerek yok çünkü cennete gideceksiniz, değil mi” diye sorunca kızlar “evet” diyerek onaylıyor.

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Şam’da 17 Aralık’ta bir karakolu hedef alan saldırıda 3 polis memuru yaralanmıştı.

El Vatan gazetesinin haberinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Midan semtindeki karakola gelerek yolunu kaybettiğini söyleyerek tuvaleti kullanmak için izin istediği ve tuvalette üzerindeki bombayı infilak ettirdiği iddia edilmişti.