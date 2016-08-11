Kuşların üreme evrimi nasıl izleniyor?

Tavuk mu yumurtadan çıktı, yoksa yumurta mı tavuktan? Kuşların üreme biyolojisi diğer omurgalılardan farklıdır ve ornitologlar ve paleontologlar kuşların üremelerindeki benzersiz özelliklerini uzun yıllar boyunca detaylandırmak için uğraşıyorlar.

Tavuk mu yumurtadan çıktı, yoksa yumurta mı tavuktan? Kuşların üreme biyolojisi diğer omurgalılardan farklıdır ve ornitologlar ve paleontologlar kuşların üremelerindeki benzersiz özelliklerini uzun yıllar boyunca detaylandırmak için uğraşıyorlar.

The AUK Ornithological Advances’te yayımlanan yeni bir çalışma, modern kuşlar, ilkel kuşların fosilleri ve dinazorların fosilleri olmak üzere üç kaynağı referans alarak soy araştırmalarına ışık tutmaya çalışıyor. Tüm modern kuşlar, yumurtlama ve doğrudan temas yoluyla yumurtalarını kuluçkaya yatırma pratiği gibi temel üreme özelliklerini paylaşırlar. Kuş ailesi ağacı analiz edildiğinde, erken kuşlar açık ve basit kuluçka yuvaları inşa ettiği biliniyor.

Phys.org’taki habere göre, kuşların ataları, bu dinozorlarla bazı özellikleri paylaşıyorlar, fakat, iki işlevsel üreme fonksiyonunda ortak özelliklere sahipler. Modern kuşlarla kıyaslanınca, yumurtaları vücut büyüklüklerine göre göreceli olarak küçük ve ince uzun özellikler gösteriyor. Mesozoik dönemin ilkel kuşlarına ait fosiller ve yumurtalar, dinozor atalarla ile modern torunlar arasında bir yerde bulunuyorlar ve yumurtaları kanatlı dinozorlar le modern kuşların arasındaki dönemi anlamak adına, şekil ve büyüklük açısından bir zaman ölçeğine yerleştirmek için önem taşıyor.

Montana State Üniversitesi’nden Frankie Jackson ve David Varricchio, modern kuşlar ve kanatlı dinozorlar arasındaki kuşların üreme evrimlerin farklı aşamalarını takip ederek çalışmalarını derinleştiriyorlar.

Varricchio, çalışması için “İlginçtir ki, Mesozoik kuşların en yaygın grubundakilerin üreme biçimi, Oviraptor ve Toodontid dinozorlarıyla oldukça benzer ve bu nedenden dolayı da modern kuşlardan farklılaşıyorlar. Belki bu farklılık Kretase-Sonu yok oluş döneminde onların hayatta kalmalarına katkı sağlamış olabilir.”

Çeviri: Reha BAŞOĞUL