Fosilleşmiş geniş nehir yataklarını keşfeden araştırmacılar, Mars'ın, şu an günümüzdeki soğuk ve kuru bir gezegen özelliğinin aksine, bir zamanlar çok daha sıcak ve nemli bir iklime sahip olduğunu iddia etti.

Mars bir zamanlar yaşam için daha uygun olan sıcak ve nemli bir iklime sahipmiş.

Fosilleşmiş geniş nehir yataklarını keşfeden araştırmacılar, Mars'ın, şu an günümüzdeki soğuk ve kuru bir gezegen özelliğinin aksine, bir zamanlar çok daha sıcak ve nemli bir iklime sahip olduğunu iddia etti.

Independent’ta yer alan habere göre, NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının yüksek çözünürlük fotoğrafları kulllanılarak, bir zamanlar 17 bin kilometrelik dev nehirler olduğuna inanılan alanlar keşfedildi. Bilim insanları, Arabia Terra adı verilen Mars’ın bu bölgesinin Mars’ın dağları ve düzlükleriyle sınırlanan devasa taşkın bir ova, sel yatağı olduğuna inanıyorlar.

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Jeoloji dergisinde araştırması yayımlanan Joel Davis, teorisini ” Arabia Terra’daki erken Mars dönemindeki iklim modelleri yağmur oluşumu tahmin edilebilir kılıyor ve şimdiye kadar bu teoriyi destekleyecek çok az jeolojik kanıt bulunmaktaydı. Bu Mars’ın hiçbir zaman sıcak ve nemli olmadığını fakat geniş boyutta buzullarla kaplanmış donmuş bir gezegen olduğu fikrine öncülük etmişti. Biz şimdi, Mars’ın kuru ve soğuk bir yapıdan çok yaşam için uygun ortam olan nemli ve sıcak bir iklime sahip olduğu fikrini destekleyecek, geniş nehir sistemleri bulduk. ” diye açıklıyor.

London College Üniversitesi’nden Davis, Mars’taki ters nehir kanallarının Dünya’daki görülenlerle benzer özelliklere sahip olacak şekilde, 30 metre yüksekliğinde ve 2 km genişliğinde olduğunu söylüyor. ” Nehirlerin 3,9 ila 3,7 milyar yıl önce aktif olduğunu düşünüyoruz, fakat yapay hızla görünmeden önce yavaş yavaş kurudu ve milyarlarca yıl korunmasında, günümüzde olabilecek herhangi bir antik biyolojik materyalin muhafaza etmesi potansiyeli var.”

Araştırmaya katılan bilim insanlarından biri olan, Open Universitesi’den Dr. Matthew Balme ise sel yataklarının Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair bilimin en büyük sorularından birinde anahtar rol oynayabileceğini düşünüyor: ” Aslında Aram Dorsum adı verilen bu ters kanallarından birine, Avrupa Uzay Ajansı’nın 2020’de görevine başlayacak ExoMars Rover görevi çerçevesinde yapılacak inişle cevaba aday olabilecek.”

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

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