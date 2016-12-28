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Meksika’daki olaylı partide bir kişi öldü

Meksika'da günün olayı haline gelen, binlerce kişinin katıldığı doğum günü partisinde bir kişi yaşamını yitirdi.
Sozcu.com.tr
11:0628 Aralık 2016
Dünya
Meksika’daki olaylı partide bir kişi öldü
Meksika'da günün olayı haline gelen, binlerce kişinin katıldığı doğum günü partisinde bir kişi yaşamını yitirdi.

Kızları Rubi Ibarra Garcia’nın 15’inci yaşı için planladıkları doğum günü partisi aile için büyük bir pişmanlığa sebep oldu. Zira Facebook’a yüklenen davetiye videosu viral olunca 1.3 milyon kişi partiye katılacağını belirtti. Her ne kadar katılacağını belirten herkes partiye gelmese San Luis Potasi eyaletindeki küçük köydeki kutlamaya binlerce kişi geldi.

Doğum günü sahibi Rubi Ibarra Garcia

Doğum günü sahibi Rubi Ibarra Garcia

AT YARIŞINDA KORKUNÇ KAZA

Yaşananlar dünya basınında büyük yankı bulsa da olaylar bununla sona ermedi. Doğum günü partisinde yapılan at yarışı sırasında bir kişi yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Felix Pena isimli bir kişi yarış sırasında at tarafından ezilerek öldü. Başka bir kişi ise at yarışının yapıldığı alana düşünce bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

 

Son güncelleme: 13:4228.12.2016
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