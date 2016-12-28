Meksika’daki olaylı partide bir kişi öldü

Meksika'da günün olayı haline gelen, binlerce kişinin katıldığı doğum günü partisinde bir kişi yaşamını yitirdi.

Kızları Rubi Ibarra Garcia’nın 15’inci yaşı için planladıkları doğum günü partisi aile için büyük bir pişmanlığa sebep oldu. Zira Facebook’a yüklenen davetiye videosu viral olunca 1.3 milyon kişi partiye katılacağını belirtti. Her ne kadar katılacağını belirten herkes partiye gelmese San Luis Potasi eyaletindeki küçük köydeki kutlamaya binlerce kişi geldi.

AT YARIŞINDA KORKUNÇ KAZA

Yaşananlar dünya basınında büyük yankı bulsa da olaylar bununla sona ermedi. Doğum günü partisinde yapılan at yarışı sırasında bir kişi yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Felix Pena isimli bir kişi yarış sırasında at tarafından ezilerek öldü. Başka bir kişi ise at yarışının yapıldığı alana düşünce bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.