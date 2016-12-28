Meksika’daki olaylı partide bir kişi öldü

Meksika'da günün olayı haline gelen, binlerce kişinin katıldığı doğum günü partisinde bir kişi yaşamını yitirdi.

Kızları Rubi Ibarra Garcia’nın 15’inci yaşı için planladıkları doğum günü partisi için video şeklinde bir davetiye hazırlayıp Facebook’a yükleyen aile büyük pişmanlık yaşamıştı. Zira video Facebook’ta viral haline gelmiş ve 1.3 milyon kişi doğum günü partisine katılacağını belirtmişti.

San Luis Potasi eyaletindeki küçük bir köyde düzenlenen doğum günü partisine, Facebook'tan davet alan binlerce insan katıldı.

Ancak yaşanan bir olay partinin görkemine gölge düşürdü. Yapılan at yarışı sırasında bir kişi yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Felix Pena isimli bir kişi yarış sırasında at tarafından ezilerek öldü. Başka bir kişi ise at yarışının yapıldığı alana düşünce bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.