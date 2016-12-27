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Melania Trump kiliseye mini etek, yüksek topukla gidince…

ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan Donald Trump'ın eşi Noel gecesi ayini için kiliseye mini etekle gitti.
Sozcu.com.tr
08:3827 Aralık 2016
Dünya
Melania Trump kiliseye mini etek, yüksek topukla gidince…
ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak olan Donald Trump'ın eşi Noel gecesi ayini için kiliseye mini etekle gitti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, first lady olmaya hazırlanan Trump’ın mini etek ve yüksek topuklu ayakkabılarla kiliseye gitmesine dikkat çekti.

Trump’ın kiliseye girişinde alkışlarla karşılandığı bilgisine de haberde yer verildi.

Medyada Melania’nın kıyafetinin kilise için uygun olmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yayınlandı.

Florida Palm Beach’teki kilisenin Donald Trump ile Melania’nın 2005’te dünyaevine girdiği kilise olduğu belirtildi.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

Son güncelleme: 09:0227.12.2016
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