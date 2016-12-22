Moskova metrosunda patlama

Patlamaya neden olan gazın, tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi.

Patlamaya neden olan gazın, tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki metro istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan gazın, Kolomenskaya metro istasyonu yakınlarındaki alt geçitte devam eden tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi.

Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken Moskova metrosunun kısmen kapatıldığı belirtildi. Patlamadan kaynaklanan alevler cadde üzerinden de görüldü. Yaralılardan ikisinin metro çalışanı olduğu bildirildi.

İstasyonun tadilat dolayısıyla kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi çember altına aldı.