NASA’dan astrolojiyi yine “resmen” dışlayan eğitici açıklama: Ne değiştirmesi, sadece matematik uyguladık!

Astronominin zodyak haritasını yeniden tanımlamasına göre oluşan yeni zodyak haritasında yeni bir burca sahip olabilirsiniz, ancak NASA buradaki rolünü de açıklığa kavuşturan eğitici bir açıklamaya imza atarak tartışmaya son noktayı yine bilim ile koydu.

Astronominin zodyak haritasını yeniden tanımlamasına göre oluşan yeni zodyak haritasında yeni bir burca sahip olabilirsiniz, ancak NASA buradaki rolünü de açıklığa kavuşturan eğitici bir açıklamaya imza atarak tartışmaya son noktayı yine bilim ile koydu.

Time’da “NASA’nın sizin astrolojik saçmalıklarınıza ayıracak vakti yok” başlıklı çıkan haberde NASA’nın açıklamasına da yer veriyor. NASA aynı zamanda bu açıklamayı Twitter hesabından da duyurdu.

Son zamanlarda NASA’nın zodyak burçlarını değiştirdiğini duydunuz mu? Hayır, kesinlikle yapmadık” diye başlayan açıklama şöyle devam ediyor: NASA’da, biz astronomi ile uğraşırız, astroloji ile değil. Biz herhangi bir Zodyak işaretini değiştirmedik, sadece matematik uyguladık.”

Astroloji bir bilim değildir!

NASA ilk hatırlatılması gereken şeyin “Astroloji, Astronomi Değildir!” gerçeği olduğunu söylerken, “Astronomi uzaydaki her şeyle ilgilenen bilimsel bir alandır. Gökbilimciler ve diğer bilim insanları bilir ki çok fazla ışık yılı uzaktaki yıldızların dünyadaki insanların sıradan aktivitelerine hiçbir etkisi yoktur. Astroloji başka bir şeydir. Bilim değildir. Hiç kimse, astrolojinin insanların doğum tarihlerine bakarak geleceklerini tahmin edebileceğini veya onların kişiliklerini tanımlayabileceklerini gösterememiştir. “diyerek astrolojinin batıllığına dikkat çekiyor ve retorik bir soru soruyor: “Yıldız Bulucu’nun(Düzlem Küre / Star Finder: astronomik hesaplamalarda belirli bir tarih, zaman ve konum için kullanılan dairesel harita) etrafı bazı tuhaf sembollerle çevrilidir. Bu semboller, zodyak içerisindeki bazı takımyıldızlarını ifade eder. Zodyak nedir ve bu takım yıldızlarını özel yapan nedir?”

Yıldızları Gözlemlemenin Çok Uzun Tarihi

NASA, bu soruya cevap için öncelikle durumu Babillilere kadar götürüyor. ” Babiller 3000 yıl önce yaşamış ve takvimlerini 12 eşit dilime bölmüş, tıpkı bir pizzanın 12 dilime bölünmesi gibi- . Takvimlerindeki 12 bir dilime karşılık gelmek üzere 12 takımyıldızını aldılar. Dünya, Güneş etrafında dolandıkça, Güneş de takvimin 12 parçasının her birinden geçiyor gibi görünmektedir. Babillilerden 12 ayı barındıran takvime sahipti ve Ay’ın hareket evrelerine dayanan bu takvimde her ay zodyakta bir dilime karşılık geliyordu.”

“Fakat Babillilerin kendi hikayelerine göre bile zodyakta 13 takımyıldızı bulunmaktaydı ve bunlardan birini(Ophiuchus) alıp dışarı attılar. Hatta daha sonra, seçtikleri 12 takımyıldızının içinden bazıları, kabul etmiş oldukları 12’lik dilimlerle uyuşmuyor ve bir sonrakinin alanına geçiş yapıyordu. Babilliler 12 işaretli zodyak takvimini icat ettikleri zaman, 23 Haziran ile 22 Ağustos arasında kalan bir doğum günü Aslan takımyıldızında doğuyor demekti. Şimdi, yani 3000 yıl sonra, gökyüzü kaydı, çünkü Dünyanın ekseni(Kuzey Kutbu) aynı yöne işaret etmiyor.”

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NASA süreci ileri geri sarıp hesaplandığında gökyüzünün antik uygarlıkların zamanından veya binlerce yıl sonraki gelecekte takımyıldızlarının aynı konumda olmayacağının altını çiziyor. Dünyanın ekseninde gerçekleşen en küçük yalpalamanın şu an algılanmasa da , büyük değişimler yaratacağını vurgulayan astronomlar, (Bir yalpalama 26 bin yıla tekabül ediyor). bunun da takımyıldızlarının Zodyak takvimiyle uyuşmayacağını belirtiyorlar.

NASA açıklamasında şöyle devam ediyor:

“Takım yıldızları farklı büyüklüklere ve şekillere sahiptir, yani güneş, her biriyle çizgi oluşturacak şekilde farklı zaman uzunlukları harcamaktadır. Dünyadan bakıldığında bu çizgi,45 günlüğüne Başak’i işaret ederken, Akrep için sadece 7 gündür. 12 aylık takvimle düzenli bir eşleştirme yapmak için, Babilliler güneşin gerçekte 12 değil 13 takım yıldızı boyunca hareket ettiği gerçeğini gözardı ettiler.”

NASA, bu nedenleri belirterek, dünya medyasında çıkan haberleri bu son sözle tekzip ediyor:

“Biz herhangi bir zodyak işaretini değiştirmedik, biz sadece matematik uyguladık.”

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

Kaynak: Time, NASA

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