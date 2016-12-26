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Netanyahu, İsrail’in kınandığı BM kararı için ABD’den açıklama istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü İsrail'i 1979'dan bu yana ilk kez Yahudi yerleşim birimlerine yönelik politikası nedeniyle kınamasının ardından, İsrail ile ABD arasındaki gerginlik artıyor.
Sozcu.com.tr
08:0026 Aralık 2016
Dünya
Netanyahu, İsrail’in kınandığı BM kararı için ABD’den açıklama istedi
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü İsrail'i 1979'dan bu yana ilk kez Yahudi yerleşim birimlerine yönelik politikası nedeniyle kınamasının ardından, İsrail ile ABD arasındaki gerginlik artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çekimser kalarak karar tasarısının kabul edilmesini sağlayan ABD’nin ülkesindeki büyükelçisi Dan Shapiro’yu başbakanlığa çağırdı.

Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı da olan Binyamin Netanyahu, Dan Shapiro’dan, ABD’nin oylamadaki tutumuyla ilgili açıklama istedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Netanyahu-Shapiro görüşmesi ile ilgili olarak taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden ABD daha önce yıllarca, veto yetkisini kullanarak İsrail’in Konsey tarafından kınanmasını engellemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Obama yönetimini karar tasarısının hazırlanmasına öncülük etmekle suçlamıştı.

Washington suçlamayı reddetmiş, İsrail ise karar tasarısına destek veren tüm ülkelerin büyükelçilerinden açıklama istemişti.

‘İsrail, işgal altındaki topraklarda tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmalı’

BM Güvenlik Konseyi’nde 14 lehte ve bir çekimser oyla kabul edilen kararda, “İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmalı” ifadesi yer alıyor.

Karrada ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin ‘yasal dayanağının olmadığı’ ve ‘İsrail-Filistin Sorunu’na iki devletli çözümü tehlikeye attığı’ belirtiliyor.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda işgal etmişti.

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O tarihten bu yana bölgede inşa edilen 140’a yakın yerleşim biriminde yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor.

Yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre “yasa dışı” sayılsa da, İsrail bu görüşe itiraz ediyor.

Son güncelleme: 08:1226.12.2016
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