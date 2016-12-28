Netanyahu’dan Kerry’ye sert tepki!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Washington’da yaptığı basın açıklamasını eleştirerek 'büyük bir hayal kırıklığı' ifadelerini kullandı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Washington’da yaptığı basın açıklamasını eleştirerek 'büyük bir hayal kırıklığı' ifadelerini kullandı

Netanyahu, Kerry’nin Washington'da yaptığı konuşmasını İsrail aleyhine çarpıtılmış’ olarak nitelendirdi. Sputnik’te yer alan habere göre Netanyahu, Kerry'nin Yahudi bölgelerindeki İsrail yerleşimlerine ‘taktığını' söyledi.

İLGİLİ HABER 'Filistin-İsrail barışının tek yolu...'

“BMGK kararı gibi Kerry'nin bu konuşması İsrail karşıtıydı” diyen Başbakan, Dışişleri Bakanı'nın sorunun kökleri neredeyse tamamen görmezden geldiğini ifade etti. Kerry, İsrail ve Filistin arasındaki barış çabalarına ABD’nin bakış açısı ve atacağı adımları açıkladığı basın toplantısında, “Yeni yerleşimleri savunan liderler, Filistinlilerin meşru taleplerini tamamen görmezden gelen ideolojik buyruklarla hareket ediyorlar. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm” olduğunu ifade etmiş, “bölgede barışçıl bir geleceğin büyük tehlike altında” olduğunu söylemişti