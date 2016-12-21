Obama Kuzey Kutbu’nda petrol çıkarılmasına süresiz yasak koydu

ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta koltuğunu Donald Trump'a bırakmadan önce önemli bir hamle yaptı...

ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta koltuğunu Donald Trump'a bırakmadan önce önemli bir hamle yaptı...

Başkanlığında son bir ayı kalan Obama, Kuzey Buz Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını süresiz olarak durdurma kararı aldı.

Beyaz Saray kararın “güçlü, sürdürülebilir ve yaşayabilir bir Kuzey Kutup ekonomisi ve ekosistemi” için alındığını açıkladı.

Kanada da Washington ile birlikte, kendi Kuzey Kutup bölgelerinde benzer bir adım attı.

Kanada kararı beş yılda bir gözden geçireceğini duyururken, Obama’nın koyduğu yasak kalıcı olacak.

Yasağa gerekçe olarak ayrıca kültürel ihtiyaçlar, vahşi yaşamla ilgili kaygılar ve bölgenin petrol sızıntılarına karşı tehdide açık olması gösterildi.

Friends of the Earth kuruluşu “Hiç bir başkan daha önce kıyı bölgelerinin doğalgaz ve petrol araması için kiralanmasının engellenmesi kararını geriye çevirmedi. Donald Trump kararı geri çevirmeye kalkarsa, kendisini mahkemede bulur” dedi.

Ancak Amerikan Petrol Enstitüsü “süresiz yasak” diye bir şey olmadığını ve Trump’ın kararı geri almasını umduklarını söyledi.