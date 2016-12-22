Pakistan’da gündüz hareket edebilen iki çocuk güneş battıktan sonra felç oluyor

Pakistan'da iki kardeş gündüz normal şekilde hareket edebilirken güneş battıktan sonra felce uğruyor.

Dünya Pakistanlı iki çocuğu konuşuyor. ‘Güneş Çocukları’ olarak adlandırılan biri 9 diğeri 13 yaşındaki iki kardeş güneş battıktan sonra felce uğruyor.



Pakistan’da yaşayan Abdul ve Shoaib Ahmed kardeşlerin hastalığına bu zamana kadar rastlanılmadığı belirten biliminsanları, problemi çözmek için seferber olmuş durumda.

‘GÜNEŞ ÇOCUKLARI'

Halkın ‘Güneş Çocukları’ diye bahsettiği kardeşler doğduktan beri bu sorunu yaşıyor. Doktorların seferber olduğu çocuklar için henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Doktor Javed Akram, “Doktorlarımız bu çocukların neden gün içinde aktif olabildiklerini çözmeye çalışıyor. Karanlık bir odada dursalar dahi gündüz saatlerinde hareket edebiliyorlar. Ancak güneş gittiğinde ne yemek yiyebiliyorlar ne hareket edebiliyorlar ne de konuşabiliyorlar” diyor.