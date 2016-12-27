Peru’da Takanakuy Festivali’nde yine ilginç görüntüler

Peru'da her sene düzenlenen Takanakuy Festivali'nde yine benzer olaylar yaşandı. Kent sakinlerinin birbirlerini dövdüğü festivale bu yıl da katılım yüksekti. Eski kırgınlıkları ve düşmanlıkları sona erdirmenin amaçlandığı festival yine sert geçti.

Peru'da her sene düzenlenen Takanakuy Festivali'nde yine benzer olaylar yaşandı. Kent sakinlerinin birbirlerini dövdüğü festivale bu yıl da katılım yüksekti. Eski kırgınlıkları ve düşmanlıkları sona erdirmenin amaçlandığı festival yine sert geçti.

Adı Takanakuy (Taky Unkuy) yani Dövüş Festivali. Bütün yıl boyunca kasabanın sakinleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve içlerinde biriken öfkeler bu toplu dövüş festivalinde yumruklar ve tekmeler halinde açığa çıkıyor. Maske takarak festivale katılan halk, intikam almak istediği kişiyle dövüşüyor. Partonunuzla, anlaşamadığınız iş arkadaşınızla veya gürültücü komşunuzla bu festivalde karşılaşıp, içinizdeki öfkeyi kusabilirsiniz.

Yapılan müsabakalarda ortaya kan çıkması ve rakibin yere düşmesi durumunda hakemler araya giriyor. Kavga eden Perulular canları acısa da birbirlerine sarılmadan ya da rakibini tebrik etmeden pistten ayrılmıyor.