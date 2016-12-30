Putin, ABD ile büyük gerginlik yaratacak talebi reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın "35 ABD'li diplomatı sınır dışı edilmesi" talebini reddetti. New York Times gazetesi bu kararı Putin'in yeni başkan Donald Trump ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin bir işaret olarak yorumladı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın "35 ABD'li diplomatı sınır dışı edilmesi" talebini reddetti. New York Times gazetesi bu kararı Putin'in yeni başkan Donald Trump ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin bir işaret olarak yorumladı...

Rusya’nın ABD’de 8 Kasım’da yapılan Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettiği yönündeki iddialar ışığında Başkan Barack Obama’nın dün 35 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilân etmesinin yarattığı gerginlik sürerken Putin’den beklenmedik bir hamle geldi.

Erken saatlerde Rusya’dan yapılan açıklamada, “ABD’ye vereceğimiz yanıt rahatsız edici olacak” denilmişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası çerçevesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 35 ABD’li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti.

PUTİN’DEN TERS KÖŞE

Ancak Vladimir Putin’in bu teklifi reddettiği açıklandı. Üstelik Putin, tüm ABD’li diplomatların çocuklarını Kremlin’deki Noel ağacını görmeye davet etti.

ABD’nin New York Times gazetesi bu hamleyi Putin’in 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Donald Trump ile iyi ilişkiler kurmak istemesinin bir işaret olarak yorumladı.

AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI

Kremlin’in internet sitesinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu sözlerine yer verildi:

“Amerikalı diplomatlar için bir sorun yaratmayacağız. Kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz. Yeni yıl tatili döneminde ailelerini ve çocuklarını geleneksel tatil alanlarından mahrum bırakmayacağız. Hatta, Amerikalı diplomatların bütün çocuklarını Kremlin’deki Noel ağacını görmeye davet ediyorum.”

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ABD Başkanı Barack Obama, 35 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederken, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ülkenin siyasi gruplarına müdahale etmelerinden dolayı iki Rus istihbarat kurumuna da yaptırımlar açıklamıştı.Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini söylemişti. Rusya ise iddiaları reddediyor.