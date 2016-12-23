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Putin, Esad’ı Halep için kutladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep'teki operasyonun sona ermesi sebebiyle tebrik etti. "Bu başarının, Suriye'deki uluslararası terörle mücadeleye dahil olan herkesin ortak çabalarıyla mümkün hale geldiği" belirtildi.
21:0923 Aralık 2016
Dünya
Putin, Esad’ı Halep için kutladı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep'teki operasyonun sona ermesi sebebiyle tebrik etti. "Bu başarının, Suriye'deki uluslararası terörle mücadeleye dahil olan herkesin ortak çabalarıyla mümkün hale geldiği" belirtildi.

Vladimir Putin, şu an en önemli görevin özellikle Suriye krizinin kompleks çözümüne ilişkin anlaşma imzalanması üzerinden, barış sürecinin ilerletilmesini ilgilendiren konulara odaklanmak olduğunun altını çizdi.  DHA

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