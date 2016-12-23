Putin, Esad’ı Halep için kutladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep'teki operasyonun sona ermesi sebebiyle tebrik etti. "Bu başarının, Suriye'deki uluslararası terörle mücadeleye dahil olan herkesin ortak çabalarıyla mümkün hale geldiği" belirtildi.