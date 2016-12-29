Sıcak gelişme… Suriye’de ateşkes bu gece başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes anlaşması kapsamında Rusya ve Türkiye'nin garantör ülke rolünde olduğunu açıkladı. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkes bu gece yarısı yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes anlaşması kapsamında Rusya ve Türkiye'nin garantör ülke rolünde olduğunu açıkladı. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkes bu gece yarısı yürürlüğe girdi.

Putin, Suriye’de ateşkes anlaşması konusunda uzlaşma sağlandığını ve barış görüşmeleri için hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Bakanları ile yaptığı toplantıda Putin, “Hepimizin bildiği gibi üzerinde uzlaştığımız anlaşma oldukça kırılgan. Özel bir ilgi ve sabır, profesyonel yaklaşım ve partnerlerimizle aralıksız bir iletişimi gerektiriyor” dedi.

ÜÇ BELGEDEN OLUŞAN ANLAŞMA

Türkiye tarafından dün açıklanan ateşkes anlaşmasının üç belgede detaylandırıldığını Putin de toplantı sırasında belirtti.

Buna göre ilk belge, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Suriye hükümeti ilen Suriyeli muhalifler arasında çatışmaların durdurulması ile ilgili. İkinci belge, ateşkesin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye’de çözümün sağlanması amacına yönelik bir bildiri” dedi.

RUSYA’NIN ASKERİ VARLIĞI AZALTILACAK

Ateşkesin devamı halinde Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının azaltılacağını da belirten Putin, bunun uluslarası teröre karşı verdikleri mücadelenin sona ermesi anlamına gelmediğini de ekledi.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin’in telefonla görüşerek Suriye’de bu gece başlayacak ateşkes konusunu ve Astana sürecini ele aldıkları duyuruldu.

ATEŞKES BU GECE BAŞLADI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Suriye’de ateşkesi garanti altına almak için Türkiye İle doğrudan irtibat kurduklarını açıkladı. Bakan ateşkesin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gelişmeler üzerine Twitter’dan paylaştığı notta, “Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidlmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz” yazdı.

Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidlmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. https://t.co/KySvUOUUDM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 29 Aralık 2016

Çavuşoğlu notun yanı sıra “Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkes ilanı hakkında” başlıklı Dışişleri Bakanlığı’na ait metni paylaştı.

SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana’nın haberine göre Suriye ordusu ateşkesin IŞİD, El Nusra Cephesi ve bağlantılı grupları etkilemediğini ifade ediyor.

MUHALİFLER: ATEŞKESE UYACAĞIZ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bağlantılı muhalif gruplardan bir yetkili, isyancıların Rusya ve Türkiye tarafından desteklenen ülke çapında ateşkese uymak için görüş birliğine vardıklarını söyledi. Fastaqim isimli muhalif grubun siyasi biriminin başında bulunan Zakaria Malahifji, Reuters’a yaptığı açıklamada ateşkesin yalnızca İslam Devleti kontrolündeki bölgelerde geçersiz olacağını belirtti.