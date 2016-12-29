Sıcak gelişme… Suriye’de ateşkes bu gece başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes anlaşması kapsamında Rusya ve Türkiye'nin garantör ülke rolünde olduğunu açıkladı. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkes bugün gece yarısı yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes anlaşması kapsamında Rusya ve Türkiye'nin garantör ülke rolünde olduğunu açıkladı. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkes bugün gece yarısı yürürlüğe girecek.

Putin, Suriye’de ateşkes anlaşması konusunda uzlaşma sağlandığını ve barış görüşmeleri için hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Bakanları ile yaptığı toplantıda Putin, “Hepimizin bildiği gibi üzerinde uzlaştığımız anlaşma oldukça kırılgan. Özel bir ilgi ve sabır, profesyonel yaklaşım ve partnerlerimizle aralıksız bir iletişimi gerektiriyor” dedi.

Türkiye tarafından dün açıklanan ateşkes anlaşmasının üç belgede detaylandırıldığını Putin de toplantı sırasında belirtti.

ATEŞKES BU GECE BAŞLIYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Suriye’de ateşkesi garanti altına almak için Türkiye İle doğrudan irtibat kurduklarını açıkladı. Bakan ateşkesin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi.

SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana’nın haberine göre Suriye ordusu ateşkesin IŞİD, eski Nusra cephesi ve bağlantılı grupları etkilemediğini ifade ediyor.