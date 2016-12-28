Rus uçağının karakutusundan pilotların son sözleri çıktı

Karadeniz’e düşen Rus uçağının dün bulunan karakutusundan pilotların konuşmaları çıktı. Kokpitteki son konuşmada "Kaptanım, düşüyoruz" sözleri duyuluyor.

Arama çalışmalarında şimdiye kadar 15 kişinin cansız bedenine ve uçağa ait 156 parçaya ulaşıldı. Çalışmalar sırasında dün karakutulardan birine ulaşılmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Rus basınından aktardığı habere göre, karakutu incelemesinde uçaktaki son konuşmaların kaydı ortaya çıktı.

İŞTE SON KONUŞMALAR

Kayıtlardan pilotların uçağı kontrol etmekte zorlandığı anlaşılıyor. Pilot Roman Volkov ile yardımcı pilot arasında geçen konuşmalarda, “İniş takımları kapalı kaptanım” sözünden sonra alarm sinyali verildiği duyuluyor.

Sonrasında ise “Kanatlar, kahretsin. Neler oluyor” denildiği anlaşılıyor ve pilotlardan biri “Altimetre” diye bağırıyor.

Yere çok yaklaşan uçaktaki alarm sinyali sesi yükselirken, yardımcı pilotun “Kaptanım, düşüyoruz” dediği duyuluyor ve bu noktadan sonra kayıt sessizleşiyor.

Kızıl Ordu Korosu mensupları, gazeteciler ve askerleri Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne götürmek üzere havalanan Tu-154 tipi uçağın taşıdığı 92 kişiden kurtulan olmadı.

Rusya Ulaştırma Bakanı, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısı değil, teknik arıza ya da insan hatası üzerinde durduklarını açıklamıştı.