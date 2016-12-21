Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında kimin olduğu konusunda, Moskova'nın "hâlâ kesin yargıya varmadığı" resmen açıklandı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükelçi saldırısının failinin kim olduğunu söylemek için erken" denildi.

Rusya: Saldırının arkasında kimin olduğunu söylemek için henüz erken

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında kimin olduğu konusunda, Moskova'nın "hâlâ kesin yargıya varmadığı" resmen açıklandı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükelçi saldırısının failinin kim olduğunu söylemek için erken" denildi.

Kremlin açıklaması, sözcü Dmitry Peskov’dan geldi. Peskov, kendisine Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun saldırının arkasında FETÖ’nün olduğuna, bunun “hem Türkiye, hem de Rusya tarafından bilindiğine” ilişkin haberlerin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi; “Suikastı kimin gerçekleştirmiş olabileceğine ilişkin bir sonuca varmak için çok erken…”

“ANKARA’NIN PRESTİJİNE DARBE”

RIA haber ajansında açıklamaları yer alan Peskov, Rus Büyükelçi’nin Ankara’da öldürülmesiyle ilgili olarak, “Bu kesinlikle ülkenin prestijine bir darbedir” dedi.

ANKARA, FETÖ’YÜ İŞARET ETMİŞTİ

Ankara, Büyükelçi’nin öldürülmesinden 24 saat sonra, failin FETÖ bağlantılı olduğu bilgisini sızdırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na atfen, “hem Rusya, hem de Türkiye, Büyükelçi saldırısının arkasında FETÖ’nün olduğunu biliyor” bilgisini paylaşmıştı.

Dışişleri kaynakları bu bilgiyi, Çavuşoğlu’nun Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine istinaden paylaşmış, Türk Bakan’ın Amerikalı muhatabına “hem Ruslar, hem de biz, saldırının arkasında FETÖ’nün olduğunu biliyoruz” dediğini aktarmıştı.

Türk medyasında geniş yer alan bu açıklama, ne Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ne de ABD kaynakları tarafından yalanlanmadı.