Rusya’dan ilginç Trump açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'la ilgili ilginç bir açıklama yapıldı. Barack Obama'dan daha iyi bir müzakere ortağı olarak görülen Trump'la ilgili "Onun en iyi tarafı Esad'ın görevden çekilmesini talep etmemesi" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'la ilgili ilginç bir açıklama yapıldı. Barack Obama'dan daha iyi bir müzakere ortağı olarak görülen Trump'la ilgili "Onun en iyi tarafı Esad'ın görevden çekilmesini talep etmemesi" denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, ülkesinin Ocak ayında göreve başlayacak yeni ABD yönetimi ile Suriye konusunda bir temas sürdürmediğini, ancak Moskova’nın başkan seçilen Donald Trump’ı şimdiki Başkan Barack Obama’dan daha iyi bir müzakere ortağı olarak gördüğünü belirtti.

Gatilov, Interfaks haber ajansında yer alan açıklamalarında, Trump’ın hiçbir zaman Suriye krizinin çözümü ile Moskova’nın desteklediği Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın görevini

bırakması arasında bir bağ kurmadığını belirtti.

Gatilov, “Anladığımız kadarıyla bu durum Obama yönetimine kıyasla Trump’ın daha geniş bir manevra alanına sahip olacağı anlamına geliyor” dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ OCAK’TA

Öte yandan Gatilov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak görüşmelerde Suriye genelinde ateşkes ilan edilebilmesi için ne yapılması gerektiğini konuşacaklarını söyledi.

Rusya, İran ve Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanları Salı günü Moskova’da Suriye üzerine yaptıkları görüşmelerde Suriye’de bir ateşkese yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD görüşmelerde olmayışını önemsiz olarak göstererek bunun ABD’nin Ortadoğu’da etkisinin azaldığı anlamına gelmediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Suriye arabulucusu Staffan de Mistura ise 8 Şubat’ta Cenevre’de ayrı barış görüşmeleri gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Rusya, Kazakistan’ın Astana şehrinde gerçekleşecek görüşmelerin BM görüşmelerine rakip olmaktan ziyade bunları tamamlayıcı görüşmeler olacağını söylüyor.