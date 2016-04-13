Rusya'nın İstanbul Konsolosu: 'Tutuklanan Ruslar, bize turist olarak geldiklerini belirttiler'

Rusya'nın İstanbul Konsolosu: 'Tutuklanan Ruslar, bize turist olarak geldiklerini belirttiler'

Rusya İstanbul Konsolosu Andrey Podelışev, 2 Rus vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındıklarına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu bildirdi.

Daha önce Türk basınında geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da gözaltına alınan 2 Rus ajanın bugün mahkeme kararıyla tutuklandığı haberleri yer almıştı. Haberlere göre, Yuriy Anisimov ve Aleksandr Smirnov'un Kasım 2015'de Çeçen Vahid Edelgiriev'i öldüren ekipte yer aldığı düşünülüyor. Sorgularında konuşmayı reddeden İki Rus'un üzerinde Türkiye'ye giriş yaptıkları sahte olduğu belirtilen belgelere el konuldu.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre Konsolosluk'tan yapılan açıklama şu şekilde:

'Gözaltına alındıklarını Pazar günü öğrendik. Aynı gün Konsolos onlarla bir araya geldi ve görüştü, fakat mahkemeye katılmasına izin verilmedi. Gazetelerdeki haberlere göre, onlar cinayetle suçlanıyorlar. Polisler bize sunulan suçları söylemedi. Gözaltına alınan kişiler bize buraya turist olarak geldiklerini belirttiler ve kendilerine yapılan tüm suçlamaları reddediyorlar.'

Rusya Konsolosluğu olayı takip edeceğini ve Rus vatandaşlarının haklarını koruyacaklarını bildirdi. Açıklamalarda, 'Onların avukatı var, onlarla temastayız ve haklarının korunması için olayı takip edeceğiz. Gözaltında tutulma şartlarından şikayetçi değiller' denildi.

DHA