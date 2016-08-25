Scientific American, ABD Başkan adaylarının psikopatlık analizi sonuçlarını yayımladı

Scientific American MIND, bu yılın başkan adaylarının psikopatlık özelliklerini sıralayarak ilginç bir analize imza attı.

Scientific American MIND, bu yılın başkan adaylarının psikopatlık özelliklerini sıralayarak ilginç bir analize imza attı.

Scientifc American’da Claudia Wallis imzalı makaleye göre; ABD’deki 2016 seçimleri psikologlar ve bazı profesyoneller için benzersiz bir bayram özelliği taşıyor.

Donald J. Trump’ın alışılmışın dışında adaylığının da bu bayrama zenginlik kattığı aşikar. Kampanyaların başlamasından itibaren medya Trump’ı narsist olarak etiketlerken, ABD’li zengin “narsist kişilik bozukluğu” bağlamında bile ders kitaplarını konu oldu.

Bunun dışında, Trump’ın çok satanlar listesine giren “The Art of the Deal” (İş Bitirme Sanatı) kitabının gölge yazarı Tony Schwartz, Trump’ın geçici dikkat eksikliği ve anaokulu çocuğu gibi yerinde duramayan huzursuz kişiliğiyle, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’ndan (DEHB) muzdarip olduğunu iddia etmişti.

Hillary Clinton ise bariz palavracılığa ve rahatsız edici patlamalara eğilimli değil ama eleştirmenler onun e-posta güvenliği konusundaki mutlak ihmalini sorguluyor. Eleştirmenlerin onu tanımladığı ifade ise “patolojik yalancı”.

Peki gerçekten adayların psikopatlık dereceleri nasıl teşhis edilir?

Oxford Üniversitesi’nden Psikolog Kevin Dutton Scientific American Mind dergisinin Eylül/Ekim sayısı için bu soruyu inceledi. Dutton, “Piskopatların Bilgeliği” adlı kitabında, üst düzey siyasilerde psikopatlığın ortak sekiz niteliği olduğunu belirtiyor ve bunlardan bazılarının yararlı olduğunu söylüyor.

Makalede, Dutton, Trump, Clinton, Ted Cruz ve Bernie Sanders’ın da aralarında bulunduğu tarihten 16 lider, Psikopat Kişilik Envanteri ile puanlandı. Puanlama formları, siyasetçiler adına tecrübeli bir siyaset muhabiri tarafından, tarihi figürler için ise akademisyen ve biyografi yazarları tarafından hazırlandı.

Aşağıdaki tablo, 8 psikopatlık özelliğinin her bir denek için puanlarını ortaya koyuyor. “Cesur Baskınlık” olarak bilinen ilk üç özellik, Sosyal Etki (SI), Korkusuzluk (F), Strese Bağışıklık (STI), başarılı liderlerin güçlü olma eğilimini ortaya koymaktadır.

“Ben Merkezci Dürtüsellik” adı verilen bütünü içeren 4 özellik ise nispeten daha sorunlu olabilir: “Makyavelist Egozentrik (ME), Asi Uyumsuzluk (RN), Suçlayan Ötekileştirme (BE) ve Umursamazca Plansızlık (CN).

Sekizinci özellik ise ülkesinin genç bireylerini tehlikeli bir savaş sürükleyecek kararları vermeyi sağlamaya da yardımcı olacak Katı-kalplilik (C).

Tablo, skorlara bakıldığına erkeklere nazaran psikopatlık özelliklerinde kadınların daha düşük olduğunu gösteriyor. Trump, Clinton ve Cruz, “Ben Merkezci Dürtüsellik” ve “Katı Kalplilik” açısından üst dilimde yer alan skora sahipken, Trump, psikopatlık özellikleri yönüyle ilk yüzde 20’lik dilimde bulunuyor. Bu skorla Trump, Idi Amin ile Adolf Hitler arasında yer alıyor.

Obama ve 42 başkanın psikopatlık özellikleri, Scientific American Mind’in Eylül/Ekim sayısında Dutton imzasıyla yayınlanacak. Bu yılın adaylarının ve tarihe mâl olmuş 16 liderin skorları ise aşağıdaki tabloda görülebilir.

Çeviri :Reha BAŞOĞUL