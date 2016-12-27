Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Dünyaca ünlü yıldız George Michael'ın sevgilisi Fadi Fawaz tarafından yatağında ölü halde bulduğu anlaşıldı.
İngiltere'deki evinde pazar günü yaşamını yitiren George Michael'ın ölümüyle ilgili bilinmeyenler açıklığa kavuşuyor. Fawaz, uzun yıllardır birlikte olduğu partnerinin evine Noel günü gittiğinde onu yatağında cansız yatarken bulduğunu anlattı.
Ünlülerin kuaförü olarak tanınan 43 yaşındaki Fadi Fawaz yaşadıklarını basına şöyle anlattı: "Noel'i kutlamak için öğlen yemeği yemek üzere sözleşmiştik. Evine onu uyandırmak için gittim ve o gitmişti, huzur içinde yatağında yatıyordu."
İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Fawaz, "Şu an için ne olduğunu bilmiyoruz. Son zamanlarda her şey karmaşıktı ancak George Noel'in gelmesini dört gözle bekliyordu, ben de öyle. Şimdi her şey mahvoldu. İnsanların onu eskisi gibi hatırlamalarını istiyorum. Onu çok güzel bir insandı" dedi.
Lübnan asıllı olan Fawaz daha önce attığı bir tweet'te, "Bugünün partnerimi huzur içinde yatağında uyurken bulduğum bir Noel sabahı olduğunu asla unutmayacağım. Seni özlemeyi asla bırakmayacağım" yazdı.
George Michael eylül ayında İngiltere’nin Oxfordshire kentindeki bir restoranda çekilen bu fotoğraflarının ardından bir daha görüntülenmedi. Fotoğraflardan ünlü yıldızın aşırı şekilde kilo aldığı görülmüştü.
Albümleri 100 milyondan fazla satan bir pop yıldızı olan George Michael'ın kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı. Polis, George Michael’ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını belirtti.
Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006 yılında uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığını itiraf eden Michael’ın ehliyetine 2 yıl el konulmuştu.
Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.
Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981’de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.
“Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Careless Whisper”, “I’m Your Man” ve “The Edge of Heaven” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin’de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986’da dağıldı.
George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.
Şarkıları İngiltere’de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.
Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy’un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.